أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج، سيشاركان في افتتاح خط الغاز الرئيسي "قوة سيبيريا" عبر اتصال تليفزيوني في 2 ديسمبر المقبل، وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف - في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "كما هو مخطط نتوقع أن يتم الاتصال التلفزيوني بمشاركة الرئيسين بوتين وشي وستبدأ (قوة سيبيريا) العمل وسيتدفق الغاز إلى الصين".

وأشار "بيسكوف" إلى أهمية تنفيذ هذا المشروع بالنسبة لكل من روسيا والصين، وقال "إن تنفيذ مثل هذه المشاريع العابرة للأقاليم داخل البلاد يعزز بالتأكيد تطوير العديد من المناطق، فالمناطق التي يتواجد مثل هذا المرفق على أراضيها ستتلقى بعد ذلك بنية تحتية إضافية ووظائف إضافية".

جدير بالذكر، أن شبكة أنابيب "قوة سيبيريا" تستخدم لضخ الغاز إلى الصين وتربط الحقول الروسية بالسوق الصينية.كما أعلن بيسكوف أنه من المقرر أن يفتتح بوتين في أوائل شهر يناير المقبل خط أنابيب الغاز "ترك ستريم" مع تركيا.