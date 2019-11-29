خرجت اليوم رابع مظاهرة ضخمة فى العاصمة النمساوية فيينا من أجل المطالبة بجهود دولية أقوى لحماية المناخ ، وذلك بالتزامن مع "يوم الجمعة الأسود" المعروف بأنه أحد أقوى أيام التسوق في العالم، وقالت مصادر اعلامية فى فيينا، اليوم، إن الاحتجاجات الجماهيرية سادت فى النمسا مع جميع أنحاء العالم من أجل حماية أفضل للمناخ ودعم الحركات المناصرة للبيئة ولمعارضة يوم "الجمعة الأسود" والذي يتم استغلال المستهلكين فيه من خلال عروض شرائية تجارية.

الشرطة النمساوية تكثف جهودها لتأمين المظاهرات

وأضافت المصادر، أن المظاهرات حملت شعارات "احمي مستقبلك بالخروج من الوقود الاحفوري" و "الاحتباس الحراري خطر داهم" ، لافتة الى أن المظاهرات قادها الشباب وخرجت إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد، فيما كثفت الشرطة النمساوية جهودها لتأمين المظاهرات وأغلقت بعض الشوارع وأقامت الحواجز لمنع حدوث أعمال شغب خلال المظاهرة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

وكان ناشطون من أجل المناخ، نظموا اليوم، احتجاجات في مختلف أرجاء اوروبا للتنديد بالأضرار البيئية للاستهلاك المفرط، فيما اجتاح المتسوقون المحال والانترنت في يوم "الجمعة السوداء"، التقليد الذي نشأ في الولايات المتحدة في اليوم التالي لعيد الشكر والذي تقدم فيه المحلات حسومات كبرى، وانتشرت فكرة "الجمعة السوداء" على الصعيد العالمي في السنوات القليلة الماضية، ما دفع معارضين للتحذير من أنها مناسبة تشجع على الانفاق المسرف.

وهذا العام، قرر النشطاء استهداف الأضرار البيئية للتسوق، خصوصا عمليات تسليم ملايين البضائع من أمازون وتجار التجزئة الآخرين إلى المتسوقين. وتعهدت منظمات غير حكومية فرنسيّة "يوما أسود لأمازون"، بعد أن أغلق عشرات النشطاء الفرنسيين أمس الخميس مركز توزيع تابعا لشركة أمازون خارج باريس، ونشرت الحملة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورا لمحتجين تفرقهم الشرطة بعنف قرب مركز أمازون في ليون، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".