وفاة النائب محمد بدوي دسوقي خلال حفل زفاف ابنته

قال المستشار ضياء الدرجلي، مستشار لجنتي الصناعة والشباب والرياضة بمجلس النواب، إن النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، توفى مساء أمس الجمعة.

وأضاف الدرجلي لـ"الوطن"، أن النائب صعدت روحه إلى السماء أثناء حفل زفاف نجلته.