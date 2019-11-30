فيديو.. روبي ترقص بـAfter Party حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

أشعلت الفنانة روبي، After Party حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقام حاليا بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وغنت روبي خلال الحفل الراقص أغنيتها الشهيرة "ليه بيدراي كده".

ووجه السيناريست محمد حفظي رئيس الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي، الشكر، في حفل ختام المهرجان، لكل من الضيوف الذين حضروا الحفل، كما وجه الشكر لوزارة الثقافة، وجميع الشركات التي دعمت دورة هذا العام من المهرجان.

وقال "حفظي"، إنه في العام الماضي حاول أن يشكر جميع العاملين في المهرجان إلا أنه فشل، وهذا العام يشكر جميع من ساهم في نجاح دورة هذا العام، والذين يصل عددهم إلى 200 شخص.

وأضاف أن المهرجان التابع لوزارة الثقافة وللدولة المصرية حين يخرج بهذا الشكل "يجعلني أشعر بفخر كبير"، وأن تواجد الجمهور بعدد كبير في دورة هذا العام وصل إلى بيع 40000 تذكرة، ما جعله سعيدا وطالب بأنه دوما يتمنى دعم السينما المصرية فهي القادرة على الوقوف ضد الإرهاب والتطرف.