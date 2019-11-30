الزمالك على رأس تريندات جوجل مصر قبل ساعات من لقائه مع مازيمبي

تقدم "الوطن" لقرائها خدمة تتضمن أبرز ما بحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الماضية.

واحتلت مباراة الزمالك قائمة تريندات جوجل مصر قبل ساعات من لقاء مازيمي الكونجولي.

واعتذر حمدي شعبان سفير مصر بالكونغو، عن حضور مباراة الزمالك أمام مازيمبي الكونغولي المقرر لها غدا السبت، في الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، لارتباطه ببعض الأعمال الخاصة بالسفارة.

سفير مصر بالكونغو يعتذر عن حضور مباراة الزمالك ومازيمبي

أوفدت السفارة المصرية في الكونغو كريم الحسن، سكرتير ثالث السفارة، للتواجد مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى مدينة لوبومباشي لتلبية احتياجات البعثة.

السفارة المصرية بالكونغو توفد مندوبا مع بعثة الزمالك

تلقى نادي الزمالك والاتحاد المصري لكرة القدم خطابا من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" يفيد بتغيير حكم الساحة ومراقب مباراة الزمالك ومازيمبى الكونغولى، التى ستقام غداً السبت، فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

في خطاب رسمي.. كاف يعلن سبب تغيير حكام مباراة الزمالك مع مازيمبي

أكد مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أن فريقه سيخوض مباراة مازيمبي الكونغولي المقرر لها في الثالثة عصر غد السبت، بافتتاح منافسات مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بهدف تحقيق الفوز، خاصة أن الهدف الأبرز لأصحاب الرداء الأبيض حصد لقب دوري الأبطال والاستمرار بالتواجد بمنصات التتويج الأفريقية بعد حصد لقب الكونفدرالية الموسم الماضي.

مايفوتكش.. "كاف" يصدم الزمالك ومفاجأة في تشكيل الأهلي وعودة الجماهير

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة مازيمبي الكونغولي والزمالك، إلى الحكم المالي مامادو كيتا بدلا من الجابوني أوتوجو كاستان، الذي تم تغييره خلال الساعات الماضية.

بعد تغييره المفاجئ.. الأندية المصرية لا تخسر في وجود حكم الزمالك ومازيمبي الجديد

أثار قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بتغيير حكم مباراة الزمالك ومازيمبي، قبل ساعات من انطلاق اللقاء المقرر له في الثالثة عصر غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حالة من القلق بسبب التاريخ الأسود لمازيمبي في تقديم رشاوى للحكام.

لعب تحت الترابيزة وذكريات الرشوة.. تغيير الحكام يثير مخاوف الزمالك قبل موقعة مازيمبي

اعترض حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة فريق الكرة الأول بالكونغو، على فتح كاميرات ملعب مازيمبي لتصوير المران الأخير للزمالك المقام حاليا بمدينة لوبومباشي الكونغولية.

الزمالك يعترض على تصوير مازيمبي لمرانه.. و"أنور" يشكو لمنسق "كاف"

أجرى الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تدريبات تكتيكية للاعبين في منتصف الملعب قام خلالها بتجربة بعض الجمل الفنية خلال مران الفريق اليوم.

الزمالك يستعد لمازيمبي بتدريبات اللمسة الواحدة

خاض طارق حامد لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، برنامجا تأهيليا بالجري حول الملعب خلال المران المقام حاليا على ملعب مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية.

طارق حامد يواصل التأهيل.. ومباراة كرة طائرة للاعبي الزمالك قبل لقاء مازيمبي

فوجئ لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بهطول أمطار غزيرة في ختام المران، وقبل عودتهم إلى فندق الإقامة بمدينة لوبومباشي الكونغولية، استعدادا لمباراة مازيمبي الكونغولي.

أمطار غزيرة تفاجئ لاعبي الزمالك في آخر مران قبل لقاء مازيمبي

تقرر أن يحضر حمادة أنور عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة فريق الكرة الأول للزمالك بالكونغو، وأحمد زاهر المدير الإداري، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي والذي يقام بملعب مازيمبي مساء اليوم.

حمادة أنور وأحمد زاهر يمثلان الزمالك في الاجتماع الفني لمباراة مازيمبي

أسفر الاجتماع الفني لمباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ومازيمبي الكونغولي، الذي أقيم مساء اليوم بملعب مازيمبي، عن ارتداء الزمالك الزي الأزرق والحارس الزي الأخضر.

الزمالك بالأزرق ومازيمبي بالأبيض في مواجهة الغد

فتاة المرج