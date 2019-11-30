خطفت المطربة آية عقيل أنظار الجميع بإطلالتها الرقيقة، الليلة، بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي ، في دورته الـ41.

وأعربت المطربة الواعدة، في بيان، عن سعادتها بمشاركتها في الأغنية الترويجية للمهرجان، مشيرة إلى أن مهرجان القاهرة السينمائي من أعرق المهرجانات الفنية على مستوى العالم العربي.

وعن أعمالها المقبلة، قالت إنها انتهت من تصوير أحدث أغانيها، وسيتم عرضها خلال ديسمبر المقبل.

وشاركت أية عقيل في الأغنية الترويجية للمهرجان والتي عرضت قبل الافتتاح بأيام قليلة، وهي "تذكرة سيما" وتم طرحها عبر القناة الرسمية لـ WATARY على YouTube.

الأغنية شهدت مشاركة أية عقيل التي قدمت أداء شخصية الفنانة القديرة شويكار، والفنان إسلام محيي، الذي قدم الأداء الصوتي لشخصيات إسماعيل ياسين وفؤاد المهندس وأحمد زكي، فيما قدم الجزء الغنائي فيها كل من أحمد العتباني وأدهم سليمان. الأغنية من كلمات محمد حسني وألحان أحمد العتباني ومن توزيع أسامة سامي.

شارك بالأداء الصوتي في الإنية عدد من النجوم والشخصيات العامة، منهم كارمن سليمان، هيدي كرم، بلقيس، هشام سليمان، المنتج محمد حفظي، مهندس الصوت ياسر أنور، الملحن أحمد العتباني، المنتج طارق الجنيني.