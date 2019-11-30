في ختام دورته الـ41.. قائمة جوائز مهرجان القاهرة السينمائي

أسدل الستار أمس على الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك في الحفل الختامي للمهرجان الذي شهد تكريم مدير التصوير الإيطالي فيتوريو ستورارو والمخرجة اللبنانية نادين لبكي، كما شهد توزيع جوائز المهرجان والتي جاءت على النحو التالي:

الفيلم الروائي "بيك نعيش" للمخرج مهدي برصاوي، كان له نصيب الأسد بـ3 جوائز، وهي جائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وجائزة أفضل فيلم عربي، وقدرها 15 ألف دولار، وجائزة صلاح أبو سيف جائزة لجنة التحكيم الخاصة، ضمن منافسات مسابقة آفاق السينما العربية.

جائزة "الهرم الذهبي" لأحسن فيلم كانت من نصيب فيلم "أنا لم أعد هنا" إخراج فرناندو فرياس، ضمن منافسات المسابقة الدولية للمهرجان.

فيما فاز الفيلم البلجيكي "شبح مدار" إخراج باس ديفوس بجائزة لجنة التحكيم الخاصة "الهرم الفضي"، ضمن منافسات المسابق الدولية.

بينما ذهبت جائزة الهرم البرونزي لفيلم "نوع خاص من الهدوء" إخراج ميكال هوجينور، بالمناصفة مع الفيلم الصيني "الحائط الرابع" إخراج جانج تشونج، جانج بو.

كما فاز الفيلم المصرى "احكيلى" للمخرجة ماريان خورى، بجائزة الجمهور التي تحمل اسم الناقد الكبير والمدير الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتمنح لأحد أفلام المسابقة الدولية.

كما حصد الفيلم الدنماركي "أبناء الدنمارك"، للمخرج علاوي سليم، بجائزة الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية "فيبريسي".

وفاز فيلم "شارع حيفا" للمخرج مهند حيال، بجائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم في مسابقة آفاق السينما العربية، بينما فاز الفنان على ثامر بجائزة أحسن أداء تمثيلي.

وفاز الفيلم الروماني "اعتقال" للمخرج أندريه كون، بجائزة فتحي فرج جائزة لجنة التحكيم الخاصة، المقدمة من لجنة تحكيم أسبوع النقاد الدولي.

وحصد فيلم "بين الجنة والأرض" للمخرجة نجوى نجار، جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو، ضمن منافسات المسابقة الدولية للمهرجان .

جائزة لجنة التحكيم، المقدمة من لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة، كانت من نصيب الفيلم البرتغالي الفرنسي "سوء الحظ العجيب للتمثال الحجري" للمخرج جابرييل أبرانتيس.

وذهبت جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني، للفيلم الفلبيني "مينداناو" إخراج بريانتي ميندوزا، وفازت الممثلة جودي أن سانتوس، بطلة الفيلم بجائزة أحسن ممثلة.

وفاز الممثل خوان مانويل جارسيا تريفينا، بطل فيلم "أنا لم أعد هنا" إخراج فرناندو فرياس، بجائزة أحسن ممثل، ضمن منافسات المسابقة الدولية.

أما الفيلم الفلسطيني "أمبيانس" للمخرج وسام الجعفري، بجائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير، والتي أعلنتها لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة.

وفاز فيلم "أرض الرماد" إخراج صوفيا كيروس أوبيدا، بجائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم، في مسابقة أسبوع النقاد الدولي.

وحصد فيلم "بيروت المحطة الأخيرة" إخراج إيلي كمال، جائزة أحسن فيلم غير روائي.