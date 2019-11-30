بدأ يانوش أدير، رئيس دولة المجر، والوفد المرافق له جولة سياحية، اليوم، بين آثار مدينة الأقصر، على أن تتخلل جولته زيارة منطقة وادي الملوك الأثرية، التي تضم عددا من مقابر أهم الملوك، الذين حكموا مصر في العصر الفرعوني، كما يزور معبد حتشبسوت وتمثالي ممنون، قبل أن يعود للبر الشرقي لزيارة معبد الكرنك.

وكان المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، قد استقبل، مساء أمس الجمعة، رئيس جمهورية المجر يانوش أدير، والوفد المرافق له، لدى وصوله لمطار الأقصر الدولي، للقيام بجولة سياحية في البر الشرقي والغربي لمدينة الأقصر.

جدير بالذكر أن الرئيس المجري قد غادر القاهرة متجها للأقصر بعد إجرائه خلال زيارته الرسمية لمصر محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون المشترك في عدد من المجالات.