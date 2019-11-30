نشر الممثل أمير كرارة صورة جمعته بكل من الفنانين فتحي عبد الوهاب، ومحمد رجب، وياسر جلال، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق كرارة على الصورة، قائلا: "الرجولة والجدعنة والقلب الطيب".

وجدير بالذكر أن أمير كرارة يستعد لمسلسه الجديد "الاختيار"، المقرر عرضه في رمضان 2020.

مسلسل "الاختيار"، من المقرر أن يؤدي فيه النجم أمير كرارة، بدور الشهيد الراحل أحمد المنسي، الذي استشهد عام 2017، ويتناول جوانب اجتماعية وإنسانية من حياته.

ويعكف كرارة حاليا على عقد جلسات عمل مع "سينرجي" الشركة المنتجة للمسلسل، والمخرج بيتر ميمي، والمؤلف باهر دويدار، والذين سبق لهم التعاون في مسلسل "كلبش"، للاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة بـ"الاختيار" ومعاينة أماكن التصوير، تمهيدا لحجز مكانه على خريطة موسم رمضان المقبل.