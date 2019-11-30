دعا تيار الغد السوري وحركة التجديد الوطني إلى تحقيق انتقال سياسي حقيقي في سوريا، يتم بموجبه تحقيق تطلعات الشعب في الحرية والكرامة والديموقراطية، وفق ما نقل موقع صحيفة "إندبندنت عربية".

وفي اجتماع عُقد في القاهرة، التقى وفدان يمثلان تيار الغد السوري برئاسة أحمد الجربا وحركة التجديد الوطني برئاسة عبيدة نحاس، لمناقشة تطورات العملية السياسية في سوريا، واتفقا على ضرورة إنهاء اللجنة الدستورية المنعقدة في جنيف عملها بأقصى سرعة، لإقرار دستور سوري جديد. واتهم وفدا النظام السوري المشارك في اللجنة بتعمد المماطلة وتعطيل عملها.

ودعا الطرفان إلى احترام حقوق أبناء الشعب السوري وجميع مكوناته الدينية والإثنية والمذهبية دون استثناء، وأكدا ضرورة قيام وفد المعارضة إلى اللجنة الدستورية بتمثيل مطالب الشعب السوري وتطلعاته، وضرورة الوصول إلى دولة ديموقراطية تحمي وحدة سوريا وتقضي على الاستبداد والإرهاب بأشكالهما المختلفة.

وناقش تيار الغد السوري وحركة التجديد الوطني الجهود السياسية التي قاما بها خلال العامين الماضيين من أجل تحقيق الاستقرار في مناطق شمال شرقي سوريا، واتفقا على أن الجهود في منطقة شرق الفرات يجب أن تنصب على تحقيق الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار بعد هزيمة داعش، وأن المدنيين السوريين الذين طالبت المعارضة بحمايتهم منذ بداية الثورة السورية بحاجة إلى مناطق آمنة بحق.

وقالت مزن مرشد، الناطقة الرسمية باسم تيار الغد السوري وعضو المكتب السياسي، إن أي لقاء بين قوى المعارضة السورية في هذا الوقت يعتبر لقاءً إيجابياً للخروج من حالة الركود التي تعيشها معارضتنا في الفترة الماضية ولتقريب وجهات النظر بين التيارات السياسية المختلفة بهدف الوصول إلى صيغة للعمل المشترك في الفترة المقبلة.

وأضافت "أن الوضع السياسي السوري اليوم أحوج ما يكون إلى مثل هذه اللقاءات، ليس بين تيارين أو ثلاثة من تيارات العمل السياسي السوري، بل بين جميع الأطراف السورية كافة سواء المتوافقين أو المختلفين فيما بينهم، فقد وصلنا اليوم إلى بداية جيدة بتشكيل اللجنة الدستورية أخيراً وبدء أعمالها".