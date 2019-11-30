التقى ملك ماليزيا عبدالله بن السلطان أحمد شاه، بالدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الدولة الإماراتي لشؤون الإعلام ورئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وبينج شياو عضو مجلس أمناء الجامعة الرئيس التنفيذي لمجموعة "جروب 42".

للاطلاع على أول جامعة على مستوى العالم للدراسات العليا المتخصصة في بحوث الذكاء الاصطناعي، ومناقشة سبل التعاون بين ماليزيا، ودولة الإمارات لدفع عجلة تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الجابر وبينج شياو، أطلعا ملك ماليزيا على رؤية الجامعة والبرامج والخيارات التي توفرها لطلاب الدراسات العليا، والتي بدأت بالفعل تلقي طلبات الالتحاق من مختلف بلدان العالم بما فيها ماليزيا.

وأوضح سلطان الجابر، أن جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، توجه دعوة مفتوحة من أبوظبي إلى العالم، للعمل يدا بيد على إطلاق الطاقات الكاملة للذكاء الاصطناعي.

كما تطرق إلى المنافع التي يمكن لهذه التكنولوجيا أن تعود بها على ماليزيا، نظرا لاقتصادها القوي وشعبها الفتي الغني بالمهارات، معربا عن رغبة دولة الإمارات في أن تصبح الجامعة خيارا تعليميا مفضلا لطلاب الدراسات العليا في ماليزيا والبلدان الأخرى.

ومنذ تأسيسها في أكتوبر 2019، شهدت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، إقبالا واسعا من الخريجين حول العالم، فقد بدأ أكثر من 7000 طالب، بتقديم طلبات الالتحاق، شارف نصفهم تقريبا استكمال إجراءات التقديم، وحتى يومنا هذا استكمل 720 طالبا، تقديم طلباتهم من أكثر من 60 دولة، من مختلف أنحاء العالم، بما فيها دولة الإمارات والسعودية والصين والهند وماليزيا وغيرها.