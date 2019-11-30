قال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، إن وزير التموين قرر تخفيض أسعار اللحوم السوداني 5 جنيهًا للكيلو، لتصبح بـ80 جنيهًا، بدلًا من 85 جنيهًا، حتى 15 يناير المقبل.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أنه اعتبارًا من 1 ديسمبر، تقرر تخفيض أسعار 4 سلع أساسية في البطاقات التموينية، وسيبلغ سعر الزيت 17 جنيهًا بدلًا من 19 جنيهًا، والسكر 8.5 جنيهًا بدلًا من 9.5 جنيها، أما الأرز فسيبلغ سعره 8 جنيهات بدلًا من 9 جنيهات، أما سعر الدقيق، سيبلغ 6 جنيهات بعدما كان 6.75 قرش.

وأشار، إلى أن وزير التموين، قرر مد التظلمات الخاصة بالعدالة الاجتماعية والتظلمات، 15 يومًا أخرى، وبالتحديد حتى يوم 15 ديسمبر المقبل، لإعطاء المزيد من الفرص للمواطنين، حتى يتثنى لهم استيفاء أوراق التظلم، استجابة منه لمطالبات المواطنين.