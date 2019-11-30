أكد ماهر شيتة، عمدة قرية نجريح، أن والد اللاعب المصري الدولي محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، اشترك مع 2 من أصدقائه لشراء نادي "عثماثون طنطا الرياضي"، حيث إن هذا النادي يُعد أحد فروع نادي المقاولون العرب، موضحًا أن محمد صلاح، بعيد تمامًا عن شراء هذا النادي.

وأضاف "شيتة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أن نادي "عثماثون طنطا الرياضي"، فريق في الدرجة الثانية، وأنه تواصل مع والد محمد صلاح، والذي أكد أنه اشتراه كشركة مساهمة مكونة من 3 أفراد.

وأوضح عمدة قرية نجريح، أن إقدام والد صلاح على شراء هذا النادي، ليس بهدف استثماري كما روج البعض، ولكن كون هذا النادي، الذي خرج منه اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر، عندما كان عمره في ذلك الوقت 16 عامًا.