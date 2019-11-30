بخلاف مصل الأنفلونزا.. 4 تطعيمات مهمة قبل فصل الشتاء

تقدم الشركة القابضة للمصل واللقاح عددًا من التطعيمات التي يقبل عليها المواطنون خاصة مع دخول فصل الشتاء، وانتشار الأمراض الموسمية مثل الإنفلونزا.

تطعيم المكورات الرئوية

قال الدكتور أمجد الحداد؛ مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، لـ"الوطن"، إن هناك عددًا من الأمصال والتطعيمات ليست مرتبطة بالشتاء فقط، نظرًا لانتشارها في فصول السنة الأربعة، إلا أنه ينصح بمصل الالتهاب الرئوي "المكورات الرئوية" الذي يساعد على القضاء على الالتهاب الرئوي، والذي يكثر انتشاره في فصل الشتاء، ويمكن أخذ المصل في أي وقت من العام لمرة واحدة فقط في العمر، ويبلغ سعر المصل 490 جنيهًا.

تطعيم فيروس الروتا

وهو الفيروس المتسبب في النزلات المعوية والجفاف، حيث أوضح "الحداد" أن التطعيم يُجرى إعطائه للأطفال قبل عمر الـ6 أشهر، ويكون التطعيم عبارة عن جرعتين بينهما شهران، حيث يمكن أن يأخذه الطفل في عمر شهرين أو 4 أشهر أو 6 أشهر، ويبلغ سعر التطيعم 320 جنيهًا.

تطعيم الأنفلونزا البكتيري

وتطعيم الأنفلونزا البكتيري يساعد على الوقاية من التهاب الأذن الوسطى، والتهاب الأغشية المخاطية والالتهاب الرئوي، ويتم أخذه لمرة واحد فقط في العمر، ويبلغ سعره بمراكز المصل واللقاح 75 جنيهًا.

مصل الحساسية

هذا المصل مخصص لمرضى حساسية الجيوب الأنفية، حيث أكد مدير مركز المناعة والحساسية أن المريض يبدأ في أخذ المصل بعد إجراء عددًا من الاختبارات ومعرفة أسباب الحساسية، سواء كانت حساسية موسمية من حبوب اللقاح، أو حساسية دائمة من الأتربة أو الفطريات، ويجرى إعطائه مصل مناسب ضدد هذه المسببات فور اكتشاف المرض، والمصل عبارة عن كورس لمدة عام، مقسمة على جرعات أسبوعية بسعر 1800 جنيهًا.

مصل الأنفلونزا الموسمية

والذي يساعد على الوقاية من الإصابة بنزلات البرد التي يكثر الإصابة بها خلال فصل الشتاء، ويبلغ سعره 65 جنهيًا بالإضافة إلى 10 جنيهات رسم تطعيم، ويمكنك الاطلاع على الفئات المستهدفة والممنوعة من المصل من هنـــــــــا.