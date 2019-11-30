محافظ المنيا يصل الديوان العام لمباشرة مهام عمله

وصل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، منذ قليل، إلى مبنى الديوان العام، وذلك ليباشر مهامه عمله، بعدما أدى اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، محافظا للإقليم خلفا للواء قاسم حسين.

استقبل المحافظ، محمد عبد الفتاح، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد جبريل، السكرتير العام للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء وزارات التعليم، التموين، الصحة، الشباب والرياضة، ومديري الإدارات بالديوان العام، وجميع رؤساء المراكز، وكان من بينهم شقيقه المهندس مدحت القاضي الذي يشغل منصب رئيس مركز سمالوط.

وأكد المحافظ، أن مكتبه سيكون مفتوحا للجميع، وأنه سيستمع لجميع الآراء، والعمل على حل المشكلات، بالتعاون مع جهازه التنفيذي.