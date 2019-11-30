قال الدكتور أحمد عبدالعزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن نسبة الأمية في المحافظة مرتفعة، وتصل لمليون مواطن، وهو ما دفع الجامعة لتخصيص مكافئة لكل طالب يمحو أمية عشر مواطنين من خلال إنشاء مركز دائم لمحو الأمية بداخل الجامعة.

وأضاف "عبدالعزيز" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على فضائية "ON E"، أنه 68 طالب قد حصلوا على شهادة محو الأمية بعد أن أتموا البرنامج الدراسي، موضحا أنه قد تم إلحاق 600 دارس بالمركز الدائم لمحو الأمية داخل الجامعة عن طريق الطلاب.

وأكد أن الجامعة ستساهم في محو أمية عدد كبير من أهالي المحافظة كما يتم تدريب ربات المنازل على الأعمال اليدوية.