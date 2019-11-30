أجرى الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، ويرافقه محمد عبد العزيز، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، جولة لمتابعة 11 مركز شباب على مستوى المحافظة، استمرارا لجولات متابعة مراكز الشباب بالقليوبية بشكل مفاجئ وخلال فترات العمل المسائية.

شملت المتابعة مركز شباب سنديون التابع لإدارة شباب قليوب، والذي وجده مفتوحا وتمارس داخله الأنشطة، موجها بضرورة استغلال الأماكن غير المستغلة بالمركز وطرحها للاستثمار.

ووجد "الصبروط" مركز شباب بلقس مفتوحا في غياب العاملين، في حين وجد مركز شباب زاوية النجار مغلق خلال أوقات العمل.

كما شملت المتابعة مراكز شباب إدارة الخانكة ومنها مركزي شباب 23 يوليو وأبو زعبل وعرب العليقات، والقلج، حيث وجدهم مفتوحين ولا يوجد بهم موظفين.

وفي إدارة شباب شبين القناطر، شملت المتابعة مركز شباب عرب جهينة، والذي وجده مفتوحا ويمارس نشاطه في غياب بعض العاملين، ومركز شباب الدير التابع لإدارة شباب طوخ الذي وجده مغلقا، ومركز شباب عرب الصوالحة الذي وجد مفتوحا ويمارس نشاطه.

تأتي تلك المتابعات المفاجئة والمستمرة لمراكز الشباب في اطار حرص وزارة الشباب والرياضة وبناء على تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة تكثيف المتابعة على مراكز الشباب والسعي الدائم لتطوير الخدمات الشبابية والرياضية.