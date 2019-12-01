قال الخبير الاقتصادي إبراهيم الشواربي، إن الشعب المصري أصبح يرى الإنجازات على أرض الواقع، وليس على أرض الأحلام، مشيدًا بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من الأنفاق في بورسعيد، والتي تربط الوادي والدلتا بسيناء، والذي وصفها بـ"الاستراتيجية"، لأنها ستكون إضافة حاسمة للمنطقة الاقتصادية لإقليم قناة السويس.

وأضاف "الشواربي"، خلال برنامج "حوار واستثمار"، أن تلك الأنفاق سهلت الحياة على الناس، ويفترض أن تكون هذه المهمة جوهر عمل الحكومة والدولة، حيث إن عبور القناة بالمعديات بين القناتين كان رحلة عذاب صعبة جدا، يدفع ثمنها العابرون خصوصا من أبناء سيناء، وكان يستغرق في بعض أوقات الذروة نحو خمس ساعات أو ستة.

وتابع: "الآن رحلة العبور لا تستغرق أكثر من سبع دقائق، إذا كانت السيارة تسير بسرعة 40 كيلو في الساعة، هي استراتيجية لما توفره للأمن القومي المصري لا يمكن حصره، هي ستغير العديد من الاستراتيجيات، وستجعل الدفاع عن الأرض المصرية فى سيناء مهمة أسهل كثيرا".