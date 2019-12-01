مسلم: الإخوان تحارب الدولة بسلاحي الشائعات واللجان الالكترونية

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إنه لا خلاف على أن هناك لجان الكترونية تستهدف الدولة المصرية طوال الوقت عبر جماعة الإخوان الإرهابية الخائنة بالإضافة لبعض الفئات الأخرى.

وأضاف "مسلم"، أنه تم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لتكوين لجان إلكترونية بأسماء بعض الأندية والفنانين وبعض الشخصيات العامة أو حتى الشركات، للترويج لنفسها ونشر الشائعات.

جاءت تصريحات رئيس تحرير "الوطن، في تقرير بثه برنامج "مساء dmc"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة "dmc" على هامش مؤتمر "وسائل التواصل الاجتماعي" الذي يناقش الشائعات وآليات مواجهتها، والذي أقيم، مساء أمس.

وتابع "مسلم" أن كل هذه الأمور لا أحد يستطيع أن يقول الحل الأمثل للرد عليها سوى بالنشر والتوعية للناس، لأن الشائعات تنتشر في المناخ الأقل تعليما والأقل وعيا، وفتح مساحات الحرية مع ربطها بالتدريب المهني للصحفيين، مؤكدا: "للأسف الصحافة تورطت بشكل أو بآخر في نشر الشائعات".