أسعار العملات اليوم الأحد 1-12-2019 في مصر

تستعرض "الوطن" أسعار العملات أمام الجنيه المصري، وفقًا لتعاملات اليوم، الأحد 1 ديسمبر، في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول نحو 17.67 جنيه للشراء و17.81 جنيه للبيع، فيما سجّل سعر اليورو في بنك عودة نحو 17.67 جنيه للشراء و17.80 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك بلوم نحو 4.37 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع، وسجّل في بنك الإسكندرية نحو 4.35 جنيه للشراء و4.39 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك عودة نحو 20.76 جنيه للشراء و20.94 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 20.71 جنيه للشراء و20.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع، وفي بنك البركة نحو 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي 4.29 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك عودة نحو 4.28 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.