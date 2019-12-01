قررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة إخلاء سبيل بائع بعد إجراء تحليل "Dna" لتأكد من كونة والد الطفلة التي عثر عليها بصحبة عجوز للتسول بها بشبرا الخيمة، وتبين من التحليل أنه ليس والد الطفلة وجرى إخلاء سبيله.

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية ألقت القبض على بائع يدعى "أ.أ" بناء على أقوال سيدة عجوز عثر على الطفلة بصحبتها، حيث أرشدت عنه أنه والد الطفلة وأتى بها ثم تركها.

تلقى المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة بلاغا من بعض المواطنين بعثورهم على طفلة عليها علامات تعذيب بالكي بالنار تصطحبها سيدة متسوله في شوارع شبرا الخيمة للتسول بها واستعطاف المارة فقاموا باستيقافها وأخذ الطفلة منها واصطحابهما للقسم.

وجرى تشكيل فريق بحث قاده العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي وبسؤال المتهمه أقرت أن والدي الطفلة هما من أتوا بها إليها وتركوها وتبين من مناظرة النيابة العامة أن الطفله بها إصابات كي بالنار بأنحاء متفرقة بجسدها.

وبعد خضوع المتهم لتحليل الـ"DNA" تبين أن الطفلة ليست ابنته، وقررت النيابة إخلاء سبيله.