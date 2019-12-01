جدد قاضي المعارضات في شمال القاهرة بالعباسية حبس عامل لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زوجته حرقا داخل منزل الزوجية في روض الفرج انتقاما منها لعد الإنجاب.

وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، أن مشاجرة نشبت بين الزوج والمجني عليها بسبب خلافات عائلية، وعلى إثرها أشعل المتهم النيران في زوجته، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

واتهم عمرو محمد عبد التواب شقيق الضحية زوجها بقتلها عمدا لعدم إنجابها وشرح تفاصيل الواقعة في محضر الشرطة بقوله 3 سنوات تزوجت شقيقته من "جمال.ا"، مشيرًا إلى أن والدته كانت تقطن بنفس العقار الذي تزوجا به، وبعد تأخر الحمل، علم "جمال" أن زوجته لا تنجب، لتتحول حياتها إلى سواد ومأساة، بدأت بمعايرتها هو وأمه، فضلًا عن أن الأمر تجاوز ذلك ووصل لحد الضرب والإهانة المستمرة، كما يشير شقيقها الكفيف.

وأضاف شقيق الفتاة أن الزوج كان يستعرض قوته على الفتاة اليتيمة والتي لا تجد من يحميها، فوالدتها مريضة تعالج القلب، وشقيقها كفيف، وبدأ في تعذيبها بأساليب قاسية، حيث يكمل شقيقها، الأمر وصل إلى ربطها من يديها وقدميها، وقام بإشعال النيران.

نقلت الفتاة إلى المستشفى، إلا أنه لم يتمكن من إنقاذها فتوفيت نتيجة حريق الرئة، والذي وصلت نسبته لـ70%.