انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الأول لكلية التربية النوعية ببنها

انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي الدولي الأول لكلية التربية النوعية ببنها، بعنوان "الإبداعات التربوية النوعية من وجهة نظر مصرية إفريقية وعربية"، بمدينة الغردقة برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها.

من جانبه، كشف الدكتور محمد إبراهيم عبد الحميد عميد كلية التربية النوعية ببنها، ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يأتي في إطار رؤية مصر 2030 تنفيذًا لاستراتيجية الدولة الباحثة عن النهوض بالبلاد، ونقلها إلى مصاف أفضل دول العالم بمجالات شتى بحلول عام 2030.

وأضاف إبراهيم، أن المؤتمر يدعم الدور القيادي لمصر في إفريقيا والدول العربية، ودعم أواصر الصلة والتعاون بين مصر والدول الإفريقية والعربية في مجالات التعليم النوعي، والتعاون بين مصر والدول الإفريقية والعربية في مواجهة مشكلات التعليم النوعي وإيجاد الحلول المناسبة لها، ودعم جهود الدولة التي تبذلها في هذه المجالات، والعمل على تطوير التعليم النوعي مصر والدول الأفريقية والعربية، ووضع الآليات اللازمة لذلك، وتبادل الخبرات والكفاءات بين مصر والدول الأفريقية والعربية في مجالات التعليم النوعي، وتحقيق المنافسة وإيجاد أسواق جديدة للمؤسسات التعليمية النوعية وخريجيها بالدول الأفريقية والعربية، بالإضافة إلى وضع رؤية مستقبلية للتعليم النوعي تقوم على تنمية الإبداع والابتكار.

وأشار الدكتور هانى شفيق رئيس قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية، ومقرر المؤتمر، أن المؤتمر يناقش عدة محاور منها تكنولوجيا التعليم وتنمية الإبداع في مصر وأفريقيا والدول العربية، والاقتصاد المنزلي وتنمية الإبداع في مصر وأفريقيا والدول العربية، والإعلام التربوي وتنمية الإبداع في مصر وأفريقيا والدول العربية، والتربية الفنية وتنمية الإبداع في مصر وأفريقيا والدول العربية، والتربية الموسيقية وتنمية الإبداع في مصر وأفريقيا و الدول العربية، ورياض الأطفال وتنمية الإبداع في مصر وأفريقيا والدول العربية، والعلوم التربوية والنفسية وتنمية الإبداع في مصر وأفريقيا والدول العربية.