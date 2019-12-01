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الصحفيين:حزمة إصلاحات لمشروع العلاج وإتاحة خدمة "صيدليتي" منتصف ديسمبر

الصحفيين:حزمة إصلاحات لمشروع العلاج وإتاحة خدمة "صيدليتي" منتصف ديسمبر

وزير الخارجية اليوناني يغادر القاهرة بعد زيارة استغرقت ساعات

وزير الخارجية اليوناني يغادر القاهرة بعد زيارة استغرقت ساعات

واشنطن تعلن استهداف معقل لحركة "الشباب" الصومالية في ضربة جوية

واشنطن تعلن استهداف معقل لحركة "الشباب" الصومالية في ضربة جوية

ضبط 8 آلاف عبوة عصير و3 أطنان علف فاسدة بالغربية

ضبط 8 آلاف عبوة عصير و3 أطنان علف فاسدة بالغربية

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