أكّد الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية خالد الحيوني، في تصريح إذاعي، ارتفاع حصيلة الوفيات في حادثة سقوط الحافلة السياحية في مجرى وادي في "عين السنوسي'' في عمدون من ولاية باجة إلى 23 شخصا، حسبما أفادت صحيفة الشروق التونسية.

وأضاف أنّه سيجرى نقل الجرحى إلى العاصمة وتحويلهم إلى مستشفيات الحروق البليغة في بن عروس والرابطة والمرسى، مشيرا إلى أنّ بعض الحالات توصف بالحرجة.

يذكر أنّ حافلة تابعة لإحدى وكلات الأسفار الخاصة، كانت تقل 43 شخصا في إطار رحلة سياحية ترفيهية من تونس العاصمة في اتجاه عين دراهم، سقطت في مجرى وادي بعد تجاوزها لحاجز حديدي على مستوى منطقة "عين السنوسي" من معتمدية عمدون ولاية باجة.