خصصت منظمة الصحة العالمية وهيئة الأمم المتحدة الأول من ديسمبر من كل عام يومًا للتوعية بمرض الإيدز ومخاطر الإصابة به.

وترصد "الوطن" نصائح للتعامل مع مرضى الإيدز، وفقًا لمركز المشورة والفحص الطوعي، التابع لوزارة الصحة والذي يهدف للقضاء على الفيروس.

انتقال فيروس الإيدز

- لا ينتقل بالمصافحة، لأن الفيروس لا يعيش في الهواء أو على الجلد.

- لا ينتقل بالقبلات، نظرًا لوجود إنزيم في اللعاب يشل نشاط الفيروس.

- لا ينتقل بواسطة الشرب من كأس مشتركة، لأنه لا يعيش في الهواء أو في اللعاب.

- لا ينتقل بالجلوس على كرسي مرحاض مشترك، لأن الفيروس لا يعيش في الهواء.

- لا ينتقل باللسعات، لأن البعوضة، مثل كائنات حية أخرى، لا يمكنها أن تحمل فيروس الإيدز "البشري".

نصائح للتعامل مع مريض الإيدز

فيروس "الإيدز" لا ينتقل عن طريق المعايشة اليومية، فلا يوجد خطر على المحيطين بالمريض في المنزل من أن ينتقل الفيروس إليهم إذا اتبعوا الإرشادات الآتية:

- يجب على القائمين برعاية مرضى الإيدز الملازمين للفراش غسل أيديهم بالماء والصابون، وبعد ملامسة أي سائل يخرج من جسم المريض.

- تغطية الجروح إن وجدت في كل من المريض والقائم على رعايته.

- إذا سال دمًا من مريض الإيدز، يجب تطهير المكان بمطهر مع الحرص على استخدام قفازات أثناء عملية التنظيف، ثم غسل اليدين بعد ذلك بالماء والصابون.

- تجنب استخدام أدوات المريض الخاصة كفرشاة الأسنان وماكينة الحلاقة أو أي أداة أخرى جارحة أو معرضة لملامسة دمه.

لتنظيف الثياب أو أغطية الفراش المتسخة بالدم أو البراز أو أي سوائل أخرى من جسم المريض، يجب اتباع الآتي:

- غسل هذه الثياب أو الأغطية على حدة.

- حمل القطعة التي ستنظف من مكان غير متسخ، ثم يشطف الدم أو البراز قبل الغسل.

- تُنقع الملابس والأغطية بعد ذلك في مطهر لمدة 20 دقيقة.

- غسلها بالماء والصابون وتركها لتجف في الشمس.