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رئيس حي غرب الإسكندرية بتابع أعمال إصلاح ماسورة بطريق القباري السريع

رئيس حي غرب الإسكندرية بتابع أعمال إصلاح ماسورة بطريق القباري السريع

محافظ قنا يفتتح مستشفى الطوارئ والإصابات بجامعة جنوب الوادي

بنها تقود حملة مكبرة لتطهير "الرياح" من عشوائيات الكارو والزرائب

بنها تقود حملة مكبرة لتطهير "الرياح" من عشوائيات الكارو والزرائب

عمرو القاضي وفرح يوسف ينضمان لفيلم"صندوق الدنيا"

عمرو القاضي وفرح يوسف ينضمان لفيلم"صندوق الدنيا"

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