أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم، أنها لم تعثر على أدلة على دافع إرهابي وراء اعتداء لاهاي، بعدما أوقفت مشردا يشتبه بضلوعه في طعن ثلاث قاصرات الجمعة الماضية.

واعتقلت الشرطة السبت رجلا في الخامسة والثلاثين من عمره في وسط لاهاي"، للاشتباه بضلوعه في الهجوم بسكين الذى وقع في أحد المتاجر الكبرى في شارع "غروتي ماركتشترات" في يوم التنزيلات السنوي المعروف بـ"الجمعة الأسود" (بلاك فرايداي).

وذكرت الشرطة على تويتر أنّ "الظروف المحددة لحادث الطعن لا تزال غير واضحة، لم يتم العثور على أدلة تظهر أن هناك دافعا إرهابيا". وتابعت "يجري التحقيق في دافع حادث الطعن".

وأضافت أنه تم توقيف المشتبه به في مركز لإيواء المشردين، موضحة أن "لا مسكن ثابتا له" وتم نقله إلى مركز للشرطة حيث سيتم استجوابه.وغادر الجرحى الثلاثة وجميعهم من القاصرين المستشفى إلى منازلهم، وفق ما أفادت الشرطة. وهم فتى (13 عاما) وفتاتان (15 عاما).

وفي لندن، وقبل ساعات من هذا الاعتداء، قتل سجين سابق حكم عليه في قضية إرهاب وأفرج عنه بشروط، شخصين طعنا بسكين قبل أن يسيطر عليه مدنيون ويقتل برصاص الشرطة التى وصفت الهجوم بأنه "إرهابي".

وشهدت هولندا العديد من الهجمات أو محاولات الهجوم الإرهابية في السنوات الأخيرة.وأعلنت الشرطة الهولندية الاثنين توقيف شخصين للاشتباه في تحضيرهما لهجوم إرهابي بنهاية العام مع أحزمة ناسفة وسيارة مفخخة.

وفي مارس الفائت، قتل أربعة أشخاص حين فتح رجل من أصل تركي النار داخل ترامواي في أوتريخت، وهو ملاحق بتهمة ارتكاب جرائم قتل لغايات إرهابية. وفي أغسطس 2018، هاجم شاب أفغاني بسكين سائحين أمريكيين في المحطة المركزية بامستردام، وحكم عليه في أكتوبر الماضي بالسجن 26 عاما.