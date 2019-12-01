خلال جولة مفاجئة بالسنطة.. محافظ الغربية يشدد على حل مشكلات المواطنين

تفقد الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، اليوم، في زياة مفاجئة ديوان مجلس مركز ومدينة السنطة، للوقوف على مراحل سير العمل داخل بعض المنشآت الخدمية والحكومية، مشددا على ضرورة تلبية احتياجات المواطنين، ومراعاة انتظام وتلبيه احتياجاتهم خلال المرحلة المقبلة.

وزار "رحمي" يرافقه الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، الأقسام المختلفة بالمستشفى المركزي بالسنطة، والوقوف على تقديم الخدمات الصحية والرعاية للمرضى، والتعرف على المشكلات التي تواجه العمل بالمستشفى، والسلبيات الموجودة للتغلب عليها.

وأشار المحافظ إلى أهمية تفعيل إجراءات مكافحة العدوى بالمستشفى، وتحسين النظافة العامة، وحسن معاملة المواطنين والمرضى المترددين عليها.

كما تفقد قطاعات نادي السنطة الرياضي، تفقد خلاله المنشآت الموجودة بالنادي، موجها بالاهتمام بالمواهب من الطلائع والشباب.

وأوضح "رحمي" أهمية تنمية مهاراتهم في الأنشطة والألعاب الرياضية المختلفة باعتبارهم ثروة مصر والمستقبل خلال المرحلة المقبلة.