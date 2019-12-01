"مصر الخير" تدرب عدد من الأطباء ضمن حملة 100 مليون صحة

اختتم قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، جلسات علمية نظمها لتدريب الأطباء بالوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية، في الفترة من 25- 27 نوفمبر، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، في إطار حملة 100 مليون صحة، التي أطلقتها الحكومة المصرية، على مدار العام الحالي.

وحققت نجاحا كبيرا من حيث نسبة الحضور، والتفاعل وآراء المتدربين في المحتوى العلمي والمحاضرين، الذين أشادوا بهم، خصوصًا أنه جرى إضافة موضوعات مهمة للدورة، شملت طب المسنين ومهارات التواصل للأطباء، للاهتمام بمعيار الجودة عند تقديم الخدمة الطبية.

وكان الهدف من الجلسات العلمية، هو رفع كفاءة الأطباء البشريين، العاملين بالمنشآت الطبية الحكومية وتشجيعهم، إيمانا بدورهم الفعال في الحفاظ على الصحة العامة للمرضى، بالقرى والنجوع بجميع محافظات مصر، وذلك من خلال إيمان مؤسسة مصر الخير التنموية، في العمل على تأهيل وتدريب الكوادر العلمية، وللمساهمة بشكل فعال وجاد، في تحقيق أهداف مصر التنموية 2030.

وقالت عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، إن قطاع الصحة بالمؤسسة قطاع رائد، قدم أكثر من 6 ملايين خدمة صحية للمستحقين خلال السنوات العشر الماضية، في مجالات الوقاية، مشيرة إلى أن المؤسسة داعم رئيسي لملف الدم في مصر، ومجال العلاج، ودعم الكيانات الطبية، التي تتيح خدماتها للفئات المستهدفة.

ولفتت الجوهري، إلى أن المؤسسة، تسعى لرفع كفاءة الأطباء، للاهتمام بجودة الخدمة الطبية، وذلك من خلال برنامج تدريبي، يتضمن موضوعات خاصة بالأمراض غير السارية، وكيفية متابعتها والتعامل معها.

بالإضافة إلى تدريب أكاديمية رواد التابعة لمؤسسة مصر الخير، الحضور على مهارات التواصل مع المرضى، باعتبارها عامل مهم جدا لتصحيح المفاهيم، وخلق علاقة مهنية وإنسانية، من شأنها المساعدة في تماثل المرضى للشفاء العاجل.

وأضافت رئيس قطاع الصحة، إلى أهمية الحرص على التدريب المستمر للأطباء خصوصا في مجال الأمراض غير السارية، الذي يلعب فيها الكشف المبكر والمتابعة المستمرة للمرضى، دورا كبيرا في تقليل المشاكل الصحية لدى المصابين بها، مثل مرضى الضغط والسكر، الذين ركزت الندوات العلمية عليهم وكيفية الحد من أية مضاعفات محتملة في المستقبل.

وأوضحت، نحن نستهدف استمرار التعاون المثمر بين مؤسسة مصر الخير، كأحد أهم مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الحكومي ممثلا في وزارة الصحة.