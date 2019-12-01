كشفت مديرية الدفاع المدني في محافظة النجف العراقية، عن إحراق القنصلية الإيرانية للمرة الثانية، وقالت إن فرق الإطفاء تعمل على إخماد الحريق، وذلك وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

ولم تهدء الأوضاع في النجف حتى الآن، حيث قتل اليوم اثنين من المتظاهرين برصاص ميليشيات.

وجاء ذلك بعد أيام قليلة من حريق القنصلية الإيرانية في النجف للمرة الأولى، الاربعاء الماضي، وفرضت شرطة المدينة حظرا للتجول حتى إشعار آخر، ورد الأمن العراقي في البداية بإطلاق النار على المتظاهرين ثم انسحب، وأنزل المتظاهرون العلم الإيراني من مبنى القنصلية، ورفعوا بدلا منه العلم العراقي.