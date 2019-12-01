"إيران وزعزعة أمن العراق".. تقرير يكشف تفاصيل زيارة قاسم سليماني لبغداد

مازالت إيران تّخشى أن تؤدي الاحتجاجات في العراق إلى تغيير سياسي وزعزعة دور ونفوذ رجال الدين المتشددين والميليشيات الشيعية التابعة لها والتى تستخدمها في حروبها بالوكالة في المنطقة، حيث قام قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بزيارة بغداد خلال اليومين الماضيين، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية على موقع "يوتيوب".

وأوضح التقرير قاسم سليماني توسط مطلع الشهر الماضي في اتفاق لإبقاء رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي في منصبه مدة 6 أسابيع على الأقل، إلا أن الاحتجاجات دفعته للاستقالة، وطيلة أيام الاحتجاجات العراقية المستمرة، حاول مسؤولو النظام الإيراني تشويه التظاهرات الشعبية، ودأبت وسائل إعلام إيران الرسمية على وصفها بـ"أعمال شغب"، ومحاولة ربطها بجهات خارجية بمختلف الطرق السياسية والأمنية والإعلامية.

وفي وقت سابق، وصف المرشد الإيراني، علي خامنئي، احتجاجات العراق بأنها "مؤامرة من الأعداء تهدف إلى التفريق بين إيران والعراق".