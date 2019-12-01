قال أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إن شابا ألقى نفسه تحت عجلات قطار مترو الأنفاق بمحطة أرض المعارض بالخط الثالث للمترو بمصر الجديدة، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالشركة تلقت بلاغا يفيد بقيام شاب عشريني من العمر بإلقاء نفسه أثناء قدوم القطار بمحطة أرض المعارض، حيث لقى مصرعه في الحال.

وأضاف "عبدالهادي"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الخدمة الأمنية بمترو محطة دار السلام أبلغت غرفة عمليات شرطة النقل والمواصلات بالقاهرة، بالواقعة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث وأسبابها.

وأشار "عبدالهادي" إلى أنه تم انتشال جثة المنتحر من على قضبان السكة لعودة حركة قطارات الخط الثالث لطبيعتها، موضحا أن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة تسير بصورة منتظمة، لافتا إلى شركة المترو ليس لها دخل بأي حالة انتحار تحدث داخل المحطات.