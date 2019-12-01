مظاهرات شعبية في بولندا للتضامن مع القضاء ضد ضغوط الحكومة السياسية

شهدت مختلف المدن البولندية، اليوم، مظاهرات حاشدة للتعبير عن تضامن المواطنين مع رجال القضاء الذين يتعرضون لحملات ترويع وضغوط سياسية من جانب الحكومة اليمينية البولندية.

وذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن العاصمة "وارسو" شهدت أكبر هذه المظاهرات حجما، وذلك أمام مبنى وزارة العدل، فيما انتشرت المظاهرات أيضا في نحو 105 من المدن والبلدات الأخرى في بولندا.

ومن جانبهم، أكد المتظاهرون رفضهم للضغوط السياسية التي تمارس ضد القضاء من جانب حزب "القانون والعدالة" الحاكم. وصرح أحد القضاة المشاركين في المظاهرات بأنه يتعين على القضاة عدم الشعور بالخوف، مؤكدا أن جهاز القضاء لن يرضخ للضغوط لأنه بدون وجود محاكم حرة فلن يكون هناك مواطنين أحرار أو التزام بسيادة القانون في بولندا.