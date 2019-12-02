يمتلك مواليد برج الميزان موهبة التحدث ببراعة، ودائما ما يسيطر على مجرى الأحاديث مع الآخرين، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

تتمتع اليوم بنظرة أشمل للأمور، وتجذبك طموحات وآمال مختلفة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك اليوم بالرغبة في دعم ومشاركة من تحبهم في أهدافهم وأحلامهم.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة حورية فرغلي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 أكتوبر.