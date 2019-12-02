تعد الأسماك من الأطعمة المفيدة، والتي تحتوي على سعرات حرارية منخفضة، وترصد "الوطن" متوسط أسعار السمك بالسوق المحلية خلال تعاملات، اليوم الإثنين 2 ديسمبر، والتي جاءت كما يلي:

الكابوريا

وصل سعر الكابوريا إلى 80 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك بوري

وصل سعر السمك البوري إلى 60 جنيهًا للكيلوجرام.

السبيط

وصل سعر السبيط إلى 160 جنيهًا للكيلو جرام.

الجمبري

تراوح سعر كيلو الجمبري في الأسواق بين 80 و150 جنيها للكيلو جرام بحسب الحجم.

سمك بربون

وصل سعر كيلو سمك البربون إلى 80 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك بلطي

تراوح سعر كيلو جرام السمك البلطي بين 25 و35 جنيهًا.

سمك الثعابين

وصل سعر كيلوجرام السمك الثعابين إلى 170 جنيها.

سمك مكرونة

بلغ سعر السمك المكرونة 45 و55 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك الماكريل

تتراوح أسعار سمك الماكريل بين 40 و50 جنيهًا للكيلوجرام.

قشر بياض

بلغ سعر السمك قشر بياض 140 جنيهًا للكيلوجرام.