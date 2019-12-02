لمدة أسبوعين.. حكيم يتصدر يوتيوب مصر بـ"سيبونا في حالنا" و"ليلة بمبي"

تصدرت أغنيتا الفنان حكيم "سيبونا في حالنا"، و"ليلة بمبي"، قائمة الأغنيات الأكثر تداولا في مصر، خلال الأسبوعين الماضيين، حيث طرح الأولى من 14 يوما والثانية منذ 5 أيام، ومنذ طرحهما ظلتا ضمن قائمة الأكثر تداولا على "يوتيوب".

ومن المقرر أن يطرح حكيم ألبومه الجديد بشكل كامل، خلال الأيام المقبلة، ويتعاون فيه مع عدد من الشعراء مصطفى حسن، وعصام حجاج، ومحيي حوار، وعصام شعبان، ومحمد سلام ومحمود صلاح، والملحنين عبدة سليم، وتامر حجاج، ومحمد عبدالمنعم، وشريف حمدان، والموزعين أشرف البرنس، وباسم منير، وميدو مزيكا، وإسلام شبيسي.