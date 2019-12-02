كشف الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين تفاصيل الاختبارات النفسية التي تقدم للمعلمين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E".

وأوضح عمر، أن المرحلة الرابعة من اختبارات قبول المعلمين هي اجتياز الشهادات المهارية والاختبار النفسي، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم ليست مسؤولة عن الاختبار النفسي، والذي يقام في جهاز الطب النفسي للقوات المسلحة.

واعتبر عمر أن صحة التلاميذ فوق كل اعتبار مشيرًا إلى أنه جرى وضع اشتراطات جديدة لضخ معلمين جدد لتدعيم منظومة التعليم الجديدة وخطة بناء الإنسان المصري الذي تضعه الدولة على قمة أولوياتها.

وِأشار عمر إلى أن الوزارة تعمل بأسلوب علمي بحت، معتبرًَا أن اختيار هؤلاء المعلمين من أجل الأجيال القادمة ومن أجل المستقبل.

وأكد عمر أن الهدف من الاختبار أن يصل المعلمين الجدد بشكل المدرس الذي تحلم به وزارة التربية والتعليم والذي يجب أن يكون متزنا نفسيًا ولا يعاني من أي مشكلات صحية على الإطلاق.

وشدد نائب وزير التعليم على أنه لم يقبل أي مدرس لديه ميول سياسية خوفًا من نقلها للطلاب، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعامل بشكل قاسٍ من التجاوزات التي تصدر من المعلمين تجاه طلابهم، نافيًا ما تردد بشأن تسريب أسئلة الامتحان النفسي، وأن هذه الأسئلة لا يمكن تسريبها لأنها بحوزة جهاز الطب النفسي للقوات المسلحة.