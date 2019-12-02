وزير شؤون القدس: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني

أكد الدكتور فادي الهدمي وزير شؤون القدس، إن أهل القدس في أمس الحاجة إلى وقفة دولية بسبب ما يتعرضون له من هجمات شرسة من العدوان الإسرائيلي، حيث إن هذه الهجمات طالت البشر والحجر وكل مفاصل وأركان الحياة بالمدينة.

وأضاف "الهدمي"، خلال لقاء مع إذاعة "صوت العرب"، إننا نتعرض لسياسات إسرائيلية همجية تتمثل في تغيير الوضع القائم بالمسجد الأقصى، ومحاولات لفرض الضرائب على الكنائس، وهدم المساجد والبيوت، وإغلاق مؤسسات كان آخرها مؤسسات بالتربية والتعليم وتليفزيون فلسطين، أي أن القدس تتعرض لطمس الهوية الفلسطينية العربية الإسلامية والمسيحية بها.

وتابع أن القدس تواجه حرب كاملة من الكيان الصهيوني، دون أي تحرك من جانب المجتمع الدولي، الذي يجب عليه أن يتحمل مسؤوليته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني، الذين تصدوا بصدورهم لمعركة البوابات الإلكترونية التي حاول الإسرائيليين فرضها على المسجد الأقصى، ليمنعوا المسلمين من الوصول للمسجد، وفرض الضرائب على الكنائس في القدس، حيث كان المسلمون والمسيحيون يقفون صفا واحدا للدفاع عن عروبتهم، مشيرة إلى أن هذه السياسات الإرهابية لا تزيدهم إلا إصرارا ودفاعا عن هويتهم ومقدساتهم وثوابتهم.

وطالب وزير شؤون القدس، المجتمع الدولي بتفعيل الأموال التي رصدت باسم القدس لتكون مشاريع تنموية في قطاعات مختلفة مثل التعليم والصحة والإسكان، وذلك لمساعدة الحكومة الفلسطينية ومواجهة الهجمة الإسرائيلية الشرسة على أهل القدس، خاصة أن القدس للعرب والمسلمين جميعا وليست للفلسطينيين فقط، لذلك عليهم دعم القدس ومساعدتها في إقامة مشاريع ودعم السياحة والاقتصاد هناك.