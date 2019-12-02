زار وفد من جامعة العريش برئاسة الدكتور حبش النادي، رئيس الجامعة، مبنى محافظة شمال سيناء في العريش، وذلك لتهنئة اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، بتجديد ثقة الرئيس لهما.

وأشاد رئيس الجامعة باستمرار تواجد المحافظ ونائبه في المحافظة لاستكمال مسيرة التنمية والتعمير في مختلف القطاعات، مؤكدا على دعمهما الملموس والغير محدود لجامعة العريش، وأن الجامعة ستكون خير داعم ومعين في خدمة المجتمع السيناوي من خلال كلياتها وتخصصاتها المختلفة.

ويذكر أن العديد من ممثلي الأجهزة ومؤسسات المجتمع المدني ومشايخ القبائل والعائلات والمواطنين، يتوافدون يوميا على ديوان عام محافظة شمال سيناء في العريش لتهنئة للواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء هشام الخولى نائب المحافظ، بتجديد الثقة بهما واستمرارهما في منصبيهما بالمحافظة.