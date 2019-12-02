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حصاد "القابضة للكهرباء" في 2018 – 2019.. أبرزها استثمارات بـ 53.2 مليار

حصاد "القابضة للكهرباء" في 2018 – 2019.. أبرزها استثمارات بـ 53.2 مليار

استشاري معلومات: "طيبة 1" يدخل حيز التشغيل بعد 3 أشهر من الإطلاق

استشاري معلومات: "طيبة 1" يدخل حيز التشغيل بعد 3 أشهر من الإطلاق

وزير التعليم العالى يصدر قرارا بإغلاق كيان وهمي بالجيزة

وزير التعليم العالى يصدر قرارا بإغلاق كيان وهمي بالجيزة

الأسماك والمكسرات.. أفضل مصادر "أوميجا 3" للجسم

الأسماك والمكسرات.. أفضل مصادر "أوميجا 3" للجسم

بالأرقام.."المركزي للتعبئة والإحصاء"يوضح جهود الدولة لخدمة ذوي الإعاقة

بالأرقام.."المركزي للتعبئة والإحصاء"يوضح جهود الدولة لخدمة ذوي الإعاقة

مشرف النشاط الرياضي بمستشفى العباسية: لاعبونا يصلحون للدوري الممتاز

مشرف النشاط الرياضي بمستشفى العباسية: لاعبونا يصلحون للدوري الممتاز

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قروض الجمعيات.. الطريق إلى "سجن النسا"

قروض الجمعيات.. الطريق إلى "سجن النسا"

للتحكم في قيمة فاتورة الكهرباء.. الطريقة الصحيحة لشحن العداد مسبق الدفع

للتحكم في قيمة فاتورة الكهرباء.. الطريقة الصحيحة لشحن العداد مسبق الدفع

"المنافذ والرقابة".. "التموين" تكشف أسباب انخفاض أسعار السلع

"المنافذ والرقابة".. "التموين" تكشف أسباب انخفاض أسعار السلع

رفضتها إسرائيل.. خبير يوضح مصير آلية "إنستكس" الأوروبية مع إيران

رفضتها إسرائيل.. خبير يوضح مصير آلية "إنستكس" الأوروبية مع إيران

خطوات تقديم شكوى لـ النيابة العامة إلكترونيا أو عبر تطبيق "الواتس آب"

خطوات تقديم شكوى لـ النيابة العامة إلكترونيا أو عبر تطبيق "الواتس آب"

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. مائل للدفء مع فرص سقوط أمطار

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. مائل للدفء مع فرص سقوط أمطار

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