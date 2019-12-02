انطلقت فعاليات مؤتمر "المرأة والإعلام المهني.. حصن الوطن"، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، ظهر اليوم، وذلك ضمن حملة "الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة".

جاء ذلك بحضور عدد من الإعلاميين على رأسهم محمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن"، والكاتب الصحفي مصطفى بكري، والإعلامي نشأت الديهي رئيس قناة "Ten"، والصحفي أشرف مفيد، وهدى رشوان مدير تحرير موقع "هنّ" بجريدة "الوطن"، والصحفية منى نشأت نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية.

وخلال كلمة الافتتاح، سلطت الدكتورة سوزان القليني عضو لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، الضوء على أهمية الإعلام المهني في حماية المرأة من العنف، بل ودوره في حماية الوطن من الشائعات والأخطار الداخلية والخارجية الذي يتعرض لها.