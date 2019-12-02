تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية صوب المباراة المُرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد بني سويف، في المباراة التي تجمع بينهما مساء الغد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي ضد بني سويف

تنطلق مباراة الأهلي وبني سويف، في تمام السابعة والنصف مساء غدًا الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر الحالي بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بني سويف

تقام مباراة الأهلي ضد بني سويف، على استاد "القاهرة الدولي"، ويمكنك مشاهدة المباراة حصريًا فور انطلاقها، عبر قناتي "تايم سبورت"، و"أون سبورت".

الأهلي يسعى لمداواة جراحه الأفريقية

ويسعى الأهلي بقيادة مديره الفني رينيه فايلر، لمداواة جراحه الأفريقية بعد الخسارة الأولى في الموسم الحالي أمام النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، من خلال تحقيق الفوز محليا في بطولة كأس مصر.

وكان الأهلي ودّع بطولة كأس مصر مبكرا في الموسم الماضي، بعد خسارته أمام نظيره بيراميدز بهدف نظيف، سجله إيريك تراوري ضمن منافسات دور الـ16.