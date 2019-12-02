أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم، أن الإجراءات الأمريكية ضد الصين تضر ليس فقط بمصالح واشنطن وبكين، بل وبالنظام التجاري العالمي برمته.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن باتروشيف -خلال لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينج في بكين- قوله "لقد قدمتم خلال لقائكم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة (بريكس) في البرازيل في نوفمبر الماضي، تقييما مفصلا للسياسة الأمريكية بما في ذلك ما يتعلق بآفاق المواجهة التجارية والاقتصادية مع الصين".

وأكد أن أعمال واشنطن تأتي بنتائج عكسية وتضر ليس فقط بالمصالح الأمريكية والصينية بل وبالتجارة العالمية ككل.

ويزور باتروشيف الصين في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر الجاري للمشاركة في مشاورات دورية مشتركة حول الأمن الاستراتيجي.

يُشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأت منذ عامين ممارسة ضغوط على الصين حتى تجري تغييرات شاملة في سياساتها بشأن حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا إلى الشركات الصينية والمنح الصناعية والوصول إلى السوق.

وتنفي الصين دوما الاتهامات الأمريكية بأنها تعمد إلى ممارسات تجارية غير عادلة، وتعهدت بالرد على الإجراءات العقابية الأمريكية بتدابير مماثلة مما أدى إلى احتدام الحرب التجارية بين البلدين، وتسبب ذلك في تعطيل تجارة سلع بمئات المليارات من الدولارات وتسبب في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.