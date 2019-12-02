بدأت غرفة السياحة تحقيقات مع إحدى شركات السياحة، بعد أن تقدمت 3 شركات ضدها بشكاوى اتهمتها فيها بحرق الأسعار وبيعها المنتج السياحي المصري بأقل من سعر التكلفة في القاهرة والأقصر وأسوان.

وقال حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة إنّ الغرفة تلقت شكاوى من الشركة بحرق أسعار البرنامج السياحي لمصر داخل السوق الإسباني، لافتا إلى أنّ تلك الظاهرة تضر بالاقتصاد المصري وتسيء لسمعة السياحة المصرية.

ولفت إلى أنّه حال إدانة الشركة فسيتم توقيع عقوبات كبيرة على الشركة تصل إلى حد إلغاء الترخيص، موضحا أنّ ظاهرة حرق الأسعار واحدة من أكبر الازمات التي تواجه صناعة السياحة بمصر حاليا.