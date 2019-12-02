دعت نقابة الأطباء قامات وحكماء المهنة في حوار مفتوح، وعلى رأسهم الدكتور عبد الجليل مصطفى الأستاذ المتفرغ بالقصر العيني، والدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق، والدكتور محمد أبو الغار الأستاذ المتفرغ بالقصر العيني، والدكتور عبد المنعم عبيد الأستاذ المتفرغ بالقصر العيني، والدكتورأشرف زكي أستاذ بمعهد القلب، والدكتور مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في إطار إيجاد حل لمشكلة نظام التكليف الجديد من قبل وزارة الصحة.

وأكد الحاضرون أهمية تطوير المنظومة الصحية بكاملها وأهمية توفير فرص للدراسات العليا والتدريب لجميع الخريجين كما أكدوا على ضرورة التواصل بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء فيما يخص الأطباء والمنظومة الصحية.

وشددوا على أهمية عقد لقاءات دورية بين النقابة وأعضاء لجنتي الصحة والتعليم بمجلس النواب لمناقشة كيفية الدفع بالمنظومة الصحية للأمام ومناقشة كيفية تلبية حقوق الأطباء المشروعة. كما شدد الحاضرون على عدم إمكانية الحكم على النظام الجديد الذي تنوي وزارة الصحة تطبيقه على أطباء التكليف الجديد نظراً لعدم وجود أي مستند مكتوب يوضح تفاصيله.

وخلال الاجتماع، جرى اختيار كلا من الدكتور مجدي مرشد، والدكتور منصور الكباش، بالترتيب لعقد لقاءً عاجلاً يجمع وزيرة الصحة مع وفد نقابي وبعض ممثلي شباب الأطباء ويحضره بعض حكماء المهنة لوضع حلول للمشكلة القائمة لأطباء التكليف.