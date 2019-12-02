دماء على "غصن الزيتون".. 9 أطفال ومسن ضحايا مجزرة تركية جديدة في سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، إن القوات التركية والفصائل الموالية لها في سوريا، نفذت مجزرة جديدة بقصفها بلدة تل رفعت الخاضعة لسيطرة القوات الكردية وتتواجد بها قاعدة روسية بريف حلب الشمالي.

وأضاف المرصد: "استشهد 10 مدنيين من مهجري عفرين هم: 9 أطفال دون سن الـ18 ورجل مسن، جراء سقوط قذائف تركية بالقرب من أحد المدارس في البلدة.

كما تسبب القصف، بحسب ما رصد "المرصد السوري"، بسقوط نحو 15 جريحا بعضهم في حالات خطرة، ما يرشح ارتفاع عدد القتلى والشهداء.

جدير بالذكر أن بلدة تل رفعت تضم عددا كبيرا من نازحي "عفرين" ممن هجرتهم القوات التركية من مناطقهم بفعل عمليتها العسكرية "غصن الزيتون".