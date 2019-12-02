إعدام أكثر من ١١٣ طن ألبان منتهية الصلاحية بالعاشر من رمضان

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية برئاسة الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل الوزارة، إعدام أكثر من 113 طن ألبان منتهية الصلاحية بالعاشر من رمضان.

وقال وكيل الوزارة إن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية ومكتب الأغذية بالإدارة الصحية بالعاشر من رمضان قامت، بإعدام 113طن و150 كجم ألبان منتهية الصلاحية وذلك بالمدفن الصحي بجهاز مدينة العاشر، بناءا علي طلب إحدى شركات الألبان بمدينة العاشر من رمضان .

وأكد وكيل الوزارة علي استمرار جهود مراقبة الأغذية وجميع الإدارات الوقائية والرقابية بالمديرية بالمرور المكثف على مختلف المنشآت بالمحافظة، وضبط المخالف منها حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين .