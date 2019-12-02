قال جريجوري سوسنين نائب رئيس شركة أتوم ستروى اكسبو التابعة لشركة روساتوم الروسية والمسؤولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة، إنه جرى توقيع 4 عقود مع الجانب المصري لإنشاء المحطة بعضهم غير مسبوق.

وأشار سوسنين خلال المنتدى العربى الخامس حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر، إلى أن من بين هذه العقود الأربعة عقد يلزم الجانب الروسي بتوريد الوقود النووي لمدة 60 عاما وهو ما يضمن استمرارية العمل بالمحطة، لافتا إلى أن الشركة تعاقدت مع تركيا منذ 10 سنوات ماضية وبعد توقيع العقد المصري طلبت تركيا توقيع عقد جديد لتوريد للوقود النووي.

وأوضح نائب رئيس شركة أتوم ستروى اكسبو أن الجانب المصري حريصا على توقيع عقد التعامل مع الوقود المستنفذ بطريقه آمنة، مشيرا إلى أن روساتوم تحرص على الاستفادة من جميع المشروعات التي يجرى إنشائها لحل ومعالجة كافة المشاكل وتجنبها في المشروعات المستقبلية.