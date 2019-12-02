انتهت الفنانة المغربية أسما لزرق، من تصوير أغنية "العشم" بطريقة الفيديو كليب، تحت إدارة المخرج جميل جميل المغازي.

وجرت أحداث التصوير على مدار 14 ساعة، حصل فيها المغازي، على آداء درامي من أسما لزرق، بناء على جلسات العمل التي جمعتهما قبل التصوير، ومن ثم الإستقرار على الفكرة.

وتخلل كواليس التصوير، الكثير من التآلف والإنسجام، ما بين المغازي وأسما لزرق والشاعر مصطفى مرسي، والمنتج معمر المصري.

ويؤكد المغازي في بيان، أنه إختار فكرة درامية مختلفة، بعيدا عن اللون الشعبي الذي تنتمي له الأغنية، قائلًا: "ليس من الشرط أن أختار فكرة شعبية لأغنية شعبية، ولكن استقررنا على تقديم فكرة درامية، تتماشى مع فكرة الأغنية، كما أن أسما متميزة للغاية في آدائها التمثيلي، ولغة الانسجام والتفاهم أصبحت حاضرة، بعد التعاون لمرتين قبل تصوير العشم".

من جانبها قالت أسما لزرق: "سعيدة للغاية بالتعاون مع المخرج جميل جميل المغازي للمرة الثالثة، وأصبح بيننا انسجام كبير للغاية، وأعتبر أن أغنية العشم رسالة إنسانية وليست عاطفية، وأتمنى أن تُحقق نجاح كبير حينما يتم طرحها خلال أيام".

أما الشاعر مصطفى مرسي فيقول: "أسما صوت متميز لديه القدرة على الغناء بأكثر من لهجة ونوعية موسيقية مثل المصري والمغربي والأندلسي والأطلسي والخليجي، ونحن بصدد صناعة نجمة بمصر، وتقديمها بأفضل شكل للجمهور".

والجدير بالذكر، أن أغنية "العشم" من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشافعي وتوزيع طارق عبدالجابر، ومن إنتاج شركة "الشام بالاس"، لصاحبها المُنتج معمر المصري.