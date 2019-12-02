هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي شعب الإمارات باليوم الوطني الإماراتي وقال: "نحتفل اليوم بالذكرى الـ48 لتأسيس دولة الإمارات العربية الشقيقة".

وأضاف الرئيس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن هذا اليوم الذي اتحد فيه أبناء هذا الوطن قيادة وشعبا نحو مستقبل أفضل للإمارات العربية، مليء بالإنجازات والتقدم والازدهار.

جدير بالذكر أن اليوم الوطني الإماراتي تحتفل فيه الدولة بذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971، وكانت انطلاقة تاريخية للاتحاد والتي بدأت بإجماع حكام الإمارات السبع، وهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبي، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، حاكم رأس الخيمة، والشيخ خالد بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، والشيخ محمد الشرقي حاكم الفجيرة، والشيخ أحمد المعلا حاكم أم القيوين، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، حاكم عجمان، واتفاقا على الاتحاد بينهم وأقر الدستور المؤقت الذي ينظم الدولة وحدد أهدافها.