نائب محافظ الغربية: نسعى لتوفير دخل للمحافظة من خلال تدوير القمامة

قال أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على حل مشاكل القمامة ونظافة المحافظة، كما شدد على المحافظين ونوابهم بالقضاء على تلك الأزمة: "قعد معانا ساعتين ونص بعد حلف اليمين وحكلنا على كل التحديات الموجودة في البلد".

وأضاف "عطا"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، الذي يعرض عبر شاشة "صدى البلد"، أن الرئيس طلب من الحاضرين التفكير في حلول جذرية للقضاء على مشكلة القمامة بسعر أقل ونتائج أسرع، موضحا أن المحافظة تمتلك مصنعين لتدوير القمامة أحدهما يعمل بكفاءة والثاني لا يعمل بالشكل الأمثل: "هنحاول نشغلهم بكفاءة أعلى ونسعى لتوفير دخل للمحافظة من خلال القمامة".

وأكد أنه من الضروري رفع وعي المواطنين كافة للطرق الجيدة للتخلص من القمامة: "قسمناها شوارع وقطاعات، وعملنا حملة مكبرة في المحافظة بالكامل تاني يوم التنصيب".